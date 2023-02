Inter, Conceicao: «Champions League? Possiamo e dobbiamo sognare!»

L’Inter affronterà il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ne ha parlato il tecnico dei portoghesi, Conceicao. L’allenatore lancia i suoi Dragoes

SOGNARE − Ai microfoni ufficiali della Uefa, si è espresso Sergio Conceicao che col suo Porto affronterà l’Inter mercoledì: «In Champions League non si vince senza qualità. Poi c’è la distanza che si crea tra squadre che appartengono ai grandi campionati e le altre. Non significa che non abbiamo la possibilità di arrivare e giocare una finale, che è l’obiettivo quando entriamo in campo, ma è difficile. Ma all’interno di questa difficoltà di lottare con i migliori, ci sentiamo bene. Abbiamo fatto ottime cose nella fase a gruppi e abbiamo sempre dato una buona risposta. Ricordo alcune partite in cui siamo stati eliminati nei quarti di finale e dove non siamo stati inferiori. Tipo contro il Chelsea, campione d’Europa. Possiamo e dobbiamo sognare. Fa parte della vita».