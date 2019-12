L’Inter per Natale fa visita a quattro ospedali pediatrici di Milano

L’Inter, composta da alcuni componenti della dirigenza come Javier Zanetti, della Prima squadra e dell’a squadra femminile fa una sorpresa a tutti i piccoli pazienti di quattro ospedali pediatrici di Milano.

SORPRESA DI NATALE – L’Inter anche in questi giorni di festa ha regalato un sorriso a tutti i piccoli tifosi e non, pazienti di quattro ospedali pediatrici di Milano. A salutare e augurare buone feste a tutti i bambini, diversi componenti della dirigenza come Javier Zanetti, ma anche alcuni giocatori della prima squadra come Andrea Ranocchia, Stefan de Vrij e Daniele Padelli, con alcune ragazze della squadra femminile come Gloria Marinelli.