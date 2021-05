Klinsmann: «Lukaku braccio destro di Conte. Eriksen? Un esempio»

Jurgen Klinsmann, ex attaccante tedesco dell’Inter tra gli anni ’80 e ’90, è stato intervistato sulla piattaforma streaming DAZN. Tra gli argomenti principali, il grande apporto dato Romelu Lukaku e Christian Eriksen all’Inter di Antonio Conte.

LUKAKU DECISIVO − Jurgen Klinsmann ritiene che l’attaccante belga è stato il giocatore più importante dell’Inter sia come uomo gol che come figura spogliatoio. Le sue parole: «Romelu Lukaku è ovviamente un grandissimo giocatore, uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento. Sia con l’Inter che con il Belgio, ha fatto una stagione da 10. Si trova bene a Milano, con la società e con Lautaro Martinez. Grande coppia, hanno combinato tanti gol, c’è uno spirito fra di loro. Ognuno sa dove va l’altro. Credo che con le sue esperienza fatte in precedenza, è maturato tantissimo. Ha preso l’Inter con la grinta e la determinazione non solo per fare gol ma anche per fare lo spogliatoio. È stato il braccio destro di Antonio Conte».

IL GRANDE EXPLOIT DI ERIKSEN − Klinsmann ha, inoltre, parlato anche del grande cambiamento del centrocampista danese per adattarsi al gioco dell’Inter e di Antonio Conte. Il suo parere: «Christian Eriksen è un esempio interessante per tutti noi. All’inizio, faceva fatica e ci si ricredeva sulle sue potenzialità. Conte ha avuto il merito di collocarlo dove lui voleva. Il danese ha capito come adattarsi al sistema dell’allenatore. A sua volta, il mister ha capito come utilizzare al meglio Eriksen. Il suo modo di giocare è stato decisivo per vincere molte partite tramite punizioni, passaggi vincenti e coperture difensive. Ha fatto tanto lavoro per adattarsi al sistema dell’Inter e di Conte».