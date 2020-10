Kjaer: “Eriksen fantastico. Non lascia mai nulla al caso: pochi come lui”

Simon Kjaer Milan

Simon Kjaer ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale danese, soffermandosi anche su Christian Eriksen. I due connazionali saranno avversari nel prossimo derby tra Inter e Milan. Intanto, come riporta il sito Tipsbladet, il difensore riserva belle parole per il trequartista

ELOGI E DERBY – Di seguito le parole di Kjaer: «Come ho detto all’inizio di questa settimana, fai una partita alla volta, poi bisogna vedere per quanto tempo resisti. Non ho ancora intenzione di staccare la spina, quindi dovremo vedere fino a che punto si arriva. Penso di aver detto a Christian Eriksen, quando aveva 75 partite internazionali, che un giorno, quando avremo finito di giocare, potrò dire ai posteri di aver giocato con Christian Eriksen. Il modo in cui Christian vede il gioco, non molti lo fanno. Potrei ancora essere sorpreso da un passaggio, ma dopo aver giocato così tanti anni con Christian, so che non c’è nulla di casuale in lui».