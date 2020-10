Bellinazzo: “Diritti tv Champions League, entra anche Amazon!”

Marco Bellinazzo

Dopo molti rumors, è ora (quasi) ufficiale: anche Amazon entra nel mercato italiano dei diritti tv legati al calcio. Nello specifico, il colosso di Jeff Bezos ha acquisito un pacchetto per trasmettere la Champions League. Tutti i dettagli li riporta il giornalista Marco Bellinazzo, in attesa dell’ufficialità.

INGRESSO – La Champions League non sarà solo su Sky e Mediaset (dove l’Inter sarà visibile in chiaro). In attesa di conoscere il ruolo che avrà DAZN, si è aggiunto un nuovo player a coloro che trasmetteranno la prossima Champions: si tratta di Amazon, che in Regno Unito e Germania è già entrata da diverso tempo nel mondo del calcio. Al momento si attende ancora l’ufficialità: anche in Italia, su Amazon, si potranno guardare diverse partite di Champions League. Nello specifico, l’azienda fondata da Jeff Bezos acquisirà i diritti tv per lo slot del mercoledì. Dopo DAZN, quindi, in Italia arriva un altro player dal mondo dello streaming online. A riportare la notizia è Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, con questo tweet: “Diritti tv Champions: dopo tanta attesa e dopo aver debuttato nel Regno Unito e in Germania Amazon entra nel mercato italiano, acquisendo lo slot del mercoledì (ufficialità a breve). Sugli altri pacchetti la Uefa si è riservata un altro giro di consultazioni: è Dazn contro Sky”.