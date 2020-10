El Shaarawy falso positivo al Coronavirus: le novità per Italia-Olanda

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo Italia

Il tampone di Stephan El Shaarawy ha dato esito “falso positivo” al Coronavirus. Ecco quindi le disposizioni verso Italia-Olanda, come riporta il giornalista “RAI” Alessandro Antinelli.

FALSO POSITIVO – Nella giornata di oggi, Stephan El Shaarawy era risultato positivo al Coronavirus. Tuttavia, il professor Andrea Ferretti – responsabile area medica della Nazionale italiana – ha da subito affermato che la carica virale era bassa. E in serata è infatti arrivata la conferma. L’attaccante ex Roma è un falso positivo, pertanto non è considerato contagiato. Per lui nessuna imposizione di isolamento o quarantena. El Shaarawy sarà completamente a disposizione di Roberto Mancini. Il ct azzurro potrà contare su tutti i giocatori convocati, in Italia-Olanda di domani sera (ore 20.45). A riportarlo è il giornalista “RAI” Alessandro Antinelli con un tweet.