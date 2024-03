Juventus, ma la vittoria? Crisi continua: pari col Genoa! Rosso Vlahovic

Finisce 0-0 Juventus-Genoa, partita delle 12.30 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Continua il momento buio dei bianconeri. Espulso pure Vlahovic.

PARI SCIALBO − A Torino va in scena Juventus-Genoa. Entrambe le due squadre sono alla ricerca di un successo, che manca da diverso tempo. I bianconeri sono reduci da sei punti in sette partite, mentre il Grifone ha perso due gare di fila contro Inter e Monza. Urge una vittoria, soprattutto lato bianconero, anche per non compromettere la qualificazione in Champions League. La partita si dimostra, tuttavia, scialba e sotto ritmo sin dalle prime battute. La Juventus non brilla, uscendo tra i fischi al termine dei primi 45′ di gioco. Infatti, l’unica occasione del primo tempo è di marca rossoblù, con Szczesny miracoloso sul colpo di testa di Bani dopo nove minuti. Nella ripresa, la squadra di Massimiliano Allegri prova a fare qualcosina in più, rendendosi pericolosa prima con Iling Junior e poi con Vlahovic tra il 66′ e il 68′. Nel finale, dentro anche Moise Kean, alla sua seconda presenza stagionale in questo 2024, ma la Juventus non riesce comunque a sbloccarla. Nel finale, palo di Kean all’89’ ed espulsione per Vlahovic, reo di aver protestato con parecchia veemenza. All’Allianz Stadium finisce 0-0. L’Inter stasera potrebbe addirittura portarsi a +19 sulla Vecchia Signora.