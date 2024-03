Osimhen a rischio, una sensazione! Per l’Inter non l’unico cambio − SM

Osimhen è forte rischio per la partita tra Inter e Napoli. Nonostante la convocazione di Francesco Calzona, il nigeriano dovrebbe non figurare tra i titolari.

ULTIME − Victor Osimhen in panchina se non addirittura in tribuna per Inter-Napoli. A riferirlo i colleghi di Sport Mediaset XXL. L’attaccante nigeriano, che ha accusato un affaticamento muscolare nelle ultime ore, è stato convocato da Francesco Calzona, ma non dovrebbe partire dal primo minuto. In vista della partita contro l’Inter capolista, il Napoli, oltre a Osimhen che in caso di forfait sarà sostituito da Raspadori, farà un cambio anche a sinistra: dentro Mathias Olivera al posto di Mario Rui. La probabile formazione del Napoli:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.