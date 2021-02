Juventus-Napoli: l’uscita dall’Europa League degli azzurri sblocca una data

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne (L) celebrates with Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen after opening the scoring during the Italian Serie A football match Napoli vs Juventus on February 13, 2021 at the Diego Maradona (San Paolo) stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Gli azzurri di Gennaro Gattuso hanno abbandonato l’Europa League, dopo la gara di ritorno contro il Granada allo stadio Diego Armando Maradona. L’eliminazione dalle coppe potrebbe sbloccare una data plausibile per il recupero della partita Juventus-Napoli. Ecco quando potrebbe essere disputata

VIA LIBERA – Mercoledì 17 marzo potrebbe essere la volta buona per Juventus-Napoli. L’eliminazione dall’Europa League degli azzurri “libera” una settimana di impegni per i partenopei: quella che va dal 15 al 21 marzo. Cinque mesi dopo la sentenza del CONI, la data per il fatidico recupero potrebbe essere finalmente arrivata. Tra l’altro, mercoledì 17 marzo si giocherà anche la sfida Torino-Sassuolo, rinviata per i numerosi casi di coronavirus nei granata. Per il Napoli, la sfida con la Juventus arriverà tra le due trasferte, anch’esse molto delicate, contro Milan e Roma.