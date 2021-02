Furia Gattuso: Â«Chi ci rappresenta in Europa deve farsi rispettareÂ»Â Â 

Furia Gattuso: «Chi ci rappresenta in Europa deve farsi rispettare»

La rabbia di Gennaro Gattuso, contro l’atteggiamento del Granda, dopo l’eliminazione dall’Europa League. Il tecnico azzurro, ai microfoni di “Sky Sport”, tuona facendo riferimento anche ai torti subiti dalle italiane in Champions League

FURIA – Rabbia e amarezza per Gennaro Gattuso, dopo l’eliminazione dall’Europa League del suo Napoli ad opera del Granada. Il tecnico azzurro ha parlato senza mezzi termini, ai microfoni di “Sky Sport”, facendo riferimento anche ai torti subiti dalle italiane in Champions League. Il discorso, ovviamente, può essere esteso anche all’Inter, e alle tante sviste arbitrali patite dai nerazzurri nella fase a gironi: «Chi ci rappresenta in Europa si deve far rispettare – tuona Gattuso – . In questi tre giorni non ci hanno rispettato. Se una squadra italiana fa quello che ha fatto oggi il Granada, ci prendono in giro per giorni. Bisogna avere rispetto e farsi rispettare. L’arbitro deve andare lì e dire che non bisogna perdere tempo. Se una squadra italiana avesse fatto così, sarebbe stata massacrata su tutti i giornali mondiali».