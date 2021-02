Napoli fuori dall’Europa League: non basta la vittoria 2-1 col Granada

Il Napoli di Gennaro Gattuso batte 2-1 il Granada, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, ma complice la sconfitta dell’andata (2-0) viene eliminato dalla competizione europea

BOCCONE AMARO – Continua il periodo complicato per il Napoli di Gennaro Gattuso, che allo stadio Diego Armando Maradona batte il Granada 2-1 ma non riesce ad accedere agli ottavi di finale di Europa League. Gli azzurri avevano trovato il goal dopo tre minuti con Piotr Zielinski. Il pari iberico era arrivato solo al 25′ con Angel Montoro. Nella ripresa, il 2-1 targato Fabian Ruiz consente ai partenopei di vincere la partita, ma non è abbastanza per la qualificazione.