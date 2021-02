Massara: Â«Derby? Con l’Inter abbiamo lottato. Persi solo dei puntiÂ»

Massara: «Derby? Con l’Inter abbiamo lottato. Persi solo dei punti»

Dirigenza Milan – Photo by Marco Luzzani

Frederic Massara, dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, pochi minuti prima della gara di Europa League contro la Stella Rossa

CACCIA AL RISCATTO – Momento delicato per il Milan di Stefano Pioli, che deve riscattare due sconfitte di fila, in campionato, e il pareggio all’ultimo respiro nell’andata dei sedicesimi di Europa League, contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Frederic Massara ha presentato così la sfida di San Siro, ai microfoni di “Sky Sport”: «La squadra è competitiva. Siamo pronti a giocare una partita difficile, ma siamo tranquilli. Rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu? Continua entrambi, la società sta cercando di fare sforzi grandi per arrivare ad un accordo. Si continua a discutere. Dobbiamo riprendere il cammino virtuoso che ci ha accompagnato fino a poco fa. Eravamo consapevoli che sarebbero arrivate delle difficoltà. Ora dobbiamo dimostrare che stiamo crescendo. Non siamo preoccupati come viene descritta la situazione, siamo sicuri che questa squadra potrà continuare e fare molto bene».

CASO – Una battuta anche sulla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo: «A noi non dà fastidio per niente – dice Massara – È un impegno di cui eravamo a conoscenza, preso prima della firma del rinnovo di contratto . Essendo un episodio inusuale, fa discutere, ma siamo convinti di poter gestire un paio di allenamenti personalizzati. Specie di un professionista come Ibrahimovic. In questo mese abbiamo perso solo dei punti. La squadra ha cercato di giocare anche contro una squadra fortissima come l’Inter. C’è stata la voglia di ribattere colpo su colpo, e l’entusiasmo non è mancato. Siamo sicuri di poter continuare a fare bene».