La Juventus batte la Cremonese e va +3 sull’Inter! Si ferma Pogba

Juventus-Cremonese 2-0. Succede tutto nella ripresa con i gol di Fagioli e Bremer. Bianconeri a +3 sull’Inter. Altro infortunio per Pogba, che esce in lacrime

VITTORIA FACILE − Allo Stadium in campo Juventus e Cremonese. Da un lato, i bianconeri – agganciati dall’Inter a quota 66 punti – dall’altro, la Cremo coinvolta nella lotta per non retrocedere e distante sei lunghezze da Spezia e Verona. Il primo tempo va al piccolo trotto con l’unico accadimento dei primi 45′ l’ennesimo infortunio per Paul Pogba. Il francese esce in lacrime dopo nemmeno mezz’ora per un problema muscolare al quadricipite. Al suo posto dentro Milik. La partita si accende nella ripresa. Al 54′ Chiesa va via a sinistra, serve in mezzo Nicolò Fagioli, che trova una potente conclusione di destro a battere Carnesecchi. Quattro minuti più tardi, ci provano sia Milik che Chiesa, mura tutto Chiriches. La reazione della Cremonese arriva al 60′ con Valeri che ci prova di sinistro, ma tiro largo abbondantemente. La Juventus è in controllo e al 76′ sfiora il raddoppio con Rabiot che si divora la rete sotto porta. Il 2-0 arriva tre minuti dopo: corner di Paredes, rimpallo in area e Bremer più lesto di tutti a bucare Carnesecchi. Nel finale, Rabiot sfiora il tris ma super salvataggio sulla linea di Chiriches, il migliore della Cremonese. Il match termina 2-0 per la Juventus. Bianconeri che salgono a quota 69 punti, staccando l’Inter a +3.