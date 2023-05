Capello: «Inter, grande momento! Milan? Si ritrovi. Me lo aspetto»

Capello ha parlato di Inter-Milan, euroderby di ritorno di Champions League. L’ex tecnico si aspetta una squadra di Pioli diversa rispetto alla sfida d’andata

RITORNO − Fabio Capello ha detto la sua sull’euroderby: «Mi aspetto che il Milan si ritrovi per vedere una grande partita. Una squadra attenta, concentrato per non concedere nulla all’Inter, che sta vivendo un momento veramente importante. L’Inter è una squadra non concentrata e non attenta in ogni particolare, ma il Milan al momento si trova in difficoltà con loro. Real Madrid o Manchester City? Caschi male con tutti e due, ma meno difetti ha il Manchester City».