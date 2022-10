Juventus, Allegri ancora nei guai: altri tre infortuni prima dell’Inter – TS

Allegri in emergenza nella settimana che porta alla sfida contro l’Inter. Altri tre “nuovi” problemi fisici per la Juventus, ora a quota dodici infortunati. Di seguito la situazione illustrata da Tuttosport.

TRE NUOVI INFORTUNI – Nuovi problemi per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l’Inter in programma domenica. Ultimo su tutti il giovanissimo Samuel Iling-Junior: il suo infortunio, infatti, è ben più grave di quel che si pensava inizialmente. Saranno necessari almeno venti giorni per il suo completo recupero, motivo per cui salterà per certo l’Inter. Ma non sarà l’unico: la trasferta di Lecce ha lasciato altre scorie, come nel caso di Weston McKennie. Sostituito nell’intervallo perché raffreddato e non al meglio della conduzione, avrebbe riportato un problema al retto femorale. Anche per lui il 2022 sarebbe finito. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, in casa Juventus si sarebbe fermato di nuovo per infortunio Paul Pogba. Il problema, questa volta, dovrebbe essere di natura muscolare.

UN RECUPERO – A questo punto ad Allegri non resta che incrociare le dita e sperare almeno in un recupero. Forse Angel Di Maria o Gleison Bremer, ma secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino al momento non ci sono garanzie.

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti