Barella tuttofare dell’Inter: in Serie A solo due (appena) meglio di lui

Nicolò Barella è in un periodo di forma strepitoso, come si è visto anche in Inter-Sampdoria (vedi video). E proprio grazie al gol di sabato, il centrocampista entra tra i migliori in Serie A.

INCISIVO – Nicolò Barella si prende la copertina di Inter-Sampdoria con lo splendido gol che vale il momentaneo 2-0. Una rete che, per tempi di gioco e qualità di tiro, è quasi un inno alla libertà spensierata del calcio di strada. E si configura come l’ennesima dimostrazione dello straordinario momento che sta vivendo il numero 23 nerazzurro. Che ora gioca in modo decisamente più concentrato e al tempo stesso spensierato. E la conseguenza diretta di questo è l’incredibile vena realizzativa riscoperta da Barella, che in stagione ha già firmato 6 gol tra Serie A e Champions League. E lo rendono uno dei principali contributori alla produzione offensiva dell’Inter.

TUTTOFARE – Tra Italia ed Europa, Barella ha partecipato a 10 gol dell’Inter, mettendo a segno 6 gol e servendo 4 assist. Solo una di queste partecipazioni arriva però in Champions League, con il gol del momentaneo 1-1 al Camp Nou contro il Barcellona. Le restanti arrivano in Serie A. 5 reti e 4 assist in 12 presenze, di cui 3 gol consecutivi nelle ultime tre partite. Il totale tra reti e assist fa 9. E questo rende Barella il terzo migliore in Serie A. Meglio di lui stanno facendo solo Khvicha Kvaratskhelia del Napoli (6 gol e 5 assist) e Sergej Milinković-Savić della Lazio (3 gol e 7 assist). Sul terzo gradino del podio ci sono poi anche Ciro Immobile e Rafael Leao. Ora che anche i numeri sono dalla sua parte, Barella ha tutto per affermarsi definitivamente come centrocampista totale.