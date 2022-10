Inter, dopo il Bayern Monaco slitta il rientro a Milano: ecco il motivo – TS

Slitta il rientro dell’Inter a Milano dopo la sfida contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League. Ecco il motivo spiegato da Tuttosport.

SCALO CHIUSO – L’Inter martedì sfiderà il Bayern Monaco per l’ultima partita dei gironi di UEFA Champions League, con l’obiettivo di fare una bella figura in Germania, ma anche di sfruttare le rotazioni per mettere minuti nelle gambe a chi fin qui ha giocato meno, soprattutto in vista dell’importantissima sfida di domenica contro la Juventus. La squadra però dovrà rinviare il rientro a Milano a causa dello scalo chiuso: l’aeroporto di Monaco martedì chiuderà prima delle 23, per questo motivo il rientro è previsto per mercoledì mattina.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini