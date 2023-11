Julio Cesar: «Salisburgo partita da 6 punti. L’Inter ricerca la finale!»

Nel pre partita di Salisburgo-Inter, l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha espresso la sua previsione sul match. Ha inoltre sottolineato l’obiettivo dei nerazzurri di tornare a giocare la finale. Le sue parole su Prime Video.

MATCH – Julio Cesar ha parlato così nel pre partita di Salisburgo–Inter in diretta su Prime Video: «All’Inter serve mettere in campo tanta personalità. Questa partita vale 6 punti, è fondamentale per il passaggio del turno e per il primato in classifica. Dopo l’anno scorso, i ragazzi vogliono tornare a giocare la finale di Champions League. Lo sanno bene che meritavano qualcosa in più contro il Manchester City. I nerazzurri sono in fiducia. Le vittorie aiutano a vincere sempre di più, aumentano anche la solidità dello spogliatoio».

SORPRESE – Inoltre, Julio Cesar ha commentato il ritorno di Arnautovic e la titolarità di Bisseck questa sera: «Mi fa molto piacere rivederlo all’Inter. Se lo merita, da ragazzino a uomo con questi colori nella testa. Per Bisseck è un’occasione importantissima partire da titolare in un match di Champions League. Può acquistare fiducia».

CLEAN SHEET – Sui pochi gol subiti dall’Inter, Julio Cesar ha detto così: «Per un difensore è importante avere un portiere che blinda la porta come Sommer. Grandi numeri e media parate molto alta. Elementi importanti per subire pochi gol»