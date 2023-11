Milito: «Approccio con Salisburgo fondamentale! Inter più cinica»

Diego Milito ha suggerito l’approccio giusto alla gare per l’Inter contro il Salisburgo. Ha sottolineato anche il cinismo della squadra di Inzaghi. L’ex giocatore ne ha parlato su Prime Video.

ATTEGGIAMENTO – L’ex bomber nerazzurro Milito ha parlato così nel pre partita di Salisburgo–Inter su Prime Video: «Se l’Inter vince stasera ha 2 mesi per concentrarsi bene sul campionato, dove ci sono molte partite dure in vista. In casa il Salisburgo è una squadra molto pericolosa. L’approccio sarà fondamentale per vincere e passare già il turno. Di solito quando sai che hai il passaggio del girone in pugno con una sola vittoria, rischi di inciampare. L’Inter sta molto bene e si vede dai risultati dell’ultimo periodo. Tira di meno in porta rispetto all’anno scorso ma segna di più. Gli attaccanti sono in grande forma»