Julio Cesar: «Inter fortissima, mi ha dato tanto. Handanovic valido!»

Julio Cesar, leggenda dell’Inter, in un’intervista concessa al collega del Corriere dello Sport, Adriano Ancona, ha parlato dell’Inter allenata da Simone Inzaghi, l’arrivo di Onana e la sfida in Champions League contro il Liverpool

GRUPPO FORTISSIMO – Julio Cesar esprime un suo parere riguardo l’Inter attuale, e non solo: «Resta la squadra da battere in Italia: è un gruppo fortissimo. È stato fondamentale ritrovare fiducia, una volta conquistato lo scudetto. All’Inter devo tanto, ho raggiunto livelli importanti soprattutto nello scenario internazionale. Analogie tra questa Inter e quella del triplete? Non mi piace fare paragoni, la mia Inter, però, era sempre spinta dalla voglia di dimostrare. Per vincere tutto siamo arrivati per gradi, anche per noi, allora, la fiducia ha fatto la differenza».

ONANA – Julio Cesar dice la sua riguardo il capitano nerazzurro: «Handanovic è ancora un portiere valido. Un professionista in tutto, e lo ha dimostrato in questi anni all’Inter».

IN CHAMPIONS – Secondo Julio Cesar, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi possono fare bene in UEFA Champions League contro gli inglesi: «Contro il Liverpool penso che l’Inter possa giocarsela. Tutte e due le squadre sono su alti livelli. Chiunque può passare il turno, e non sarà di certo una sorpresa se dovesse farlo Inzaghi».

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona