Lautaro Martinez torna ad essere decisivo in Cile-Argentina, prova positiva

Cile-Argentina ha visto il ritorno al gol di Lautaro Martinez. L’attaccante ha dovuto lottare, ma nell’occasione della rete decisiva è stato fondamentale.

OCCASIONE ARGENTINA – Lautaro Martinez non viene da un periodo brillantissimo in maglia Inter. Quindi trovare minuti, fiducia e soprattutto gol con l’Argentina può essere un ottimo modo per ricaricare le batterie. Il Toro non si è fatto attendere. In Cile-Argentina ha trovato la rete del 2-1, quella decisiva per la vittoria finale (QUI gli highlights).

PARTITA DI LOTTA – Lautaro è partito come centravanti nel 4-3-3 di Scaloni. Come al solito da unica punta, finalizzatore designato con attorno rifinitori. L’Argentina anche qui come al solito ha lasciato il pallone agli avversari, chiudendo la partita col 40% di possesso. E segnando entrambe le reti della partita in contropiede. Non deve stupire insomma se Martinez ha giocato poco in area avversaria, più che altro sulla trequarti avversaria e ha visto pochi palloni. Questa è la sua heatmap presa da SofaScore:

In totale i palloni toccati sono 27, in 78 minuti, con 9 passaggi all’attivo.Più contrasti (5) che tiri complessivi (1), a conferma di una partita di lotta. La perla della sua gara è stato il gol del 2-1.

GOL DECISIVO – Nella rete decisiva il Toro fa due cose apparentemente semplici, ma decisive. La prima è il movimento ad attaccare la difesa. Lautaro, da unico attaccante, punta i centrali, costringendoli ad abbassarsi. Dando così lo spazio decisivo a De Paul per trovare la sua conclusione, parata da Bravo. La seconda è l’istinto. Quando parte il tiro, Martinez ha l’istinto da attaccante di andare a cercare la ribattuta. Se notate nel video parte subito, e infatti si trova al posto giusto al momento giusto. Il suo unico tiro della partita.