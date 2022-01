Dybala e Scamacca nel mirino dell’Inter per il mercato estivo – TS

Dybala e Scamacca, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, sono i due nomi per rinforzare l’attacco dell’Inter in estate. L’arrivo di Vlahovic alla Juventus potrebbe facilitare i compiti dei nerazzurri.

BOMBER IN ESTATE – Marotta per il mercato estivo guarda verso Torino e Sassuolo. Messi a segno i primi due colpi in ottica futura, quindi Onana e Gosens, l’obiettivo dell’Inter in estate sarà quello di continuare sulla falsa riga di quanto fatto finora, cioè colpi mirati che migliorino la qualità di un organico già di prim’ordine. L’arrivo di Vlahovic alla Juventus in questo senso facilità il compito dell’Inter per due motivi: i bianoneri si tirano fuori per Scamacca, motivo per cui in pole, ad oggi, secondo il quotidiano di Torino c’è solo l’Inter per il centravanti neroverde. Inoltre, l’arrivo del serbo in bianconero avrà ripercussioni anche sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Marotta ha già fatto le prime mosse per convincere la Joya a sposare la causa nerazzurra.

Fonte: TuttoSport