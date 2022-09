Julio Cesar, buon compleanno! Leggenda dell’Inter dal carattere umile

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter dal 2005 al 2012, oggi compie ben 43 anni. La redazione di Inter-News.it augura buon compleanno all’acchiappasogni nerazzurro, tra i protagonisti del Triplete e non solo.

BUON COMPLEANNO JULIO – Julio Cesar oggi spegne ben quarantatré candeline. Le sue gesta hanno fatto la storia del club, entrato a far parte della leggenda nei suoi sette anni all’Inter (dal 2005 al 2012). Tra le leggende che hanno conquistato la UEFA Champions League nella stagione 2009-2010, il portiere brasiliano in nerazzurro ha raccolto 300 presenze vincendo di tutto: 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane oltre la già citata Champions League.