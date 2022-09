Kamate sblocca Inter-Verona Primavera: 1-0 dopo 45′ ma è pioggia di gialli

Kamate protagonista del primo tempo di Inter-Verona. Squadre in campo per la 4ª giornata del Campionato Primavera 1 allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio nerazzurro firmato dal centrocampista franco-ivoriano. Tante, anzi, troppe ammonizioni nell’1-0 di Inter-Verona

NB: Segui Inter-Verona Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it ((qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Al 5′ Boseggia respinge la potente conclusione centrale di KamatE, che spreca l’occasione di portare l’Inter sùbito in vantaggio. Poi al 17′ Iliev non aggiusta la mira su calcio di punizione da posizione favorevole, palla a lato. Lo stesso succede un minuto dopo con lo stesso protagonista a ridosso della porta avversaria. Al 22′ El Wafi è il primo ammonito: fallo su Zanotti. Boseggia al 25′ si supera sulla triangolazione tra Curatolo e Zanotti, che va al tiro ma senza trovare la rete. Al 27′ ammmonito Curatolo per fallo su Calabrese. Il risultato si slocca al 32′: Kamate piazza la palla alle spalle di Boseggia con un sinistro alto e potente sull’ottimo assist di Andesen dalla destra. Al 36′ proprio Andersen viene ammonito per fallo tattico. E al 43′ Grygar spara il suo sinostro sopra la traversa. Al 44′ il giallo è per Riahi, che non riescea contenere Pelamatti. Il primo tempo di Inter-Verona termina 1-0 senza recupero: decide Kamate, per ora.