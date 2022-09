Milan-Inter, Bastoni titolare! Resta il dubbio sulla fascia sinistra – SM

Mancano poche ore a Milan-Inter, primo derby stagionale e importantissimo per il campionato. La notizia più importante oggi per Simone Inzaghi è il recupero di Alessandro Bastoni che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ha le sue chance di giocare da titolare.

LE ULTIME – Alessandro Bastoni non solo è riuscito a recuperare in tempo per Milan-Inter dopo la febbre di questi giorni, ma con molta probabilità giocherà da titolare l’importantissima sfida di oggi alle 18 a San Siro. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, il difensore oggi scenderà regolarmente in campo da ti titolare, completando così la difesa con Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Sulla fascia sinistra, invece, resta ancora il dubbio tra Matteo Darmian e Robin Gosens (attenzione anche a Federico Dimarco), con il primo in vantaggio su tutti.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo Sportmediaset (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez.