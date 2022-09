Capello: «Lukaku, Inter ha messo in evidenza sua caratteristica migliore»

Fabio Capello ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante belga che ha ritorno all’Inter in prestito dopo una stagione al Chelsea.

CARATTERISTICA MIGLIORE – Queste le parole di Fabio Capello su Romelu Lukaku nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’Inter ha messo in evidenza la caratteristica migliore di Lukaku: partire in contropiede è incontenibile perché in Italia non ci sono difensori che lo possono contenere. C’era solo Chiellini ai tempi che riusciva a tenerlo perché gli andava addosso, gli faceva fallo e non gli permetteva di partire. Lukaku adesso trova un po’ meno spazio, però è sempre un giocatore di un certo peso specifico, di una certa forza’».