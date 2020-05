Joao Pedro: “Nainggolan come Rodman, ha grande personalitÃ ”

Joao Pedro: “Nainggolan come Rodman, ha grande personalità”

Joao Pedro è stato l’ospite di oggi per “Casa Sky Sport”. L’attaccante del Cagliari ha parlato anche di Radja Nainggolan, suo compagno in Sardegna in prestito dall’Inter, paragonandolo a un mostro sacro della NBA

IL RAPPORTO CON RADJA – Joao Pedro parla anche di Nainggolan paragonandolo a Dennis Rodman, leggenda dell’NBA nei Chicago Bulls di Michael Jordan: «Con Radja ci siamo capiti dal primo giorno ed è stato un punto positivo per questa annata. Nainggolan come Rodman? E’ un bel personaggio, non va a Las Vegas a giocare a poker, ma è un bel personaggio. Ha una grande personalità, ci ha dato tanto, ha quella personalità da vincente che vuole sempre vincere e fare bene. Ha trascinato tanto la squadra in questo aspetto».

LA RIPRESA – Joao Pedro ha un pensiero anche al campionato, a suo dire deve essere concluso: «E’ un peccato, stava andando bene, ma è un periodo buio per tutti. La fiducia c’è, nonostante non ci sia sicurezza. Ho tanta voglia di ricominciare come tutti. La situazione non è semplice, ma dobbiamo ricominciare e finire la stagione con responsabilità».