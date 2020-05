Mertens-Inter: le possibili cifre dell’intesa, c’Ã¨ un bonus – SM

Mertens-Inter: le possibili cifre dell’intesa, c’è un bonus – SM

Mertens è sempre più vicino all’Inter. L’attaccante belga non ha ancora preso ufficialmente una decisione, ma la corte nerazzurra e l’interessamento di Lukaku sembrano aver dato i loro frutti. Le possibili cifre dell’accordo

Secondo “Sport Mediaset” ormai Mertens è vicinissimo all’Inter. Visto il precedente Dzeko della scorsa estate, dall’Inter non filtrano al momento certezze, ma la fiducia sembra essere molto alta anche dopo l’interessamento in prima persona dell’amico e compagno di nazionale Romelu Lukaku. Il giocatore non ha ancora comunicato al Napoli la sua decisione, ma i segnali vanno in direzione Milano. L’attaccante belga firmerebbe un contratto biennale da 5 milioni a stagione, con opzione per un terzo anno e un possibile finale di carriera in Cina. Inoltre si starebbe definendo anche un ricco premio alla firma, un bonus che dovrebbe aggirarsi sui 3 milioni.