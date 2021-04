Jeda: «Rinnovo Lautaro Martinez? Gestendosi da solo fa anche meglio»

Una delle notizie di giornata è che Lautaro Martinez ha lasciato i suoi agenti e sta chiudendo da solo il rinnovo con l’Inter (vedi articolo). Jeda, ex attaccante, ha parlato a Sportitalia della vicenda e di come, per lui, non sia un problema.

MEGLIO DA SOLO – Lautaro Martinez a breve cambierà agente, ma dovrebbe farlo solo dopo la firma del nuovo contratto con l’Inter. Che l’argentino non sia assistito per chiudere la trattative è un bene, secondo Jeda: «È un giocatore forte, ha dimostrato di essere un giocatore forte. Si è trovato bene con l’Inter, andare a trattare col padre o col suo agente cosa cambia? Alla fine, gestendosi lui da solo, fa anche meglio. A volte gli agenti fanno gli interessi dei giocatori, ma rovinano anche i loro assistiti».