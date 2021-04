VIDEO – Spezia-Crotone 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Crotone, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



LA VITTORIA DELLA CERTEZZA – Spezia-Crotone 3-2 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Lo Spezia trova i tre punti che dovrebbero, salvo cataclismi, garantire la salvezza. Questo nonostante il Crotone vada per due volte in vantaggio, la prima con un capolavoro: al 40′ Koffi Djidji riceve un pallone rimesso verso l’area e, spalle alla porta, trova una traiettoria impensabile per ingannare il rientrante Ivan Provedel. Reduce da una magnifica rovesciata con la Lazio, Daniele Verde si ripete con una rete meno spettacolare ma molto più importante, il destro sotto la traversa dell’1-1 al 63′. Il Crotone, però, ha un giocatore inarrestabile in questo periodo: Simy, a segno nelle sei partite della gestione Serse Cosmi. Il nigeriano al 78′ mette dentro a porta vuota, su cross basso di Niccolò Zanellato. Quest’ultimo, poco dopo, fallisce il tris calciando addosso a Provedel. Errore pesante, perché all’89’ Giulio Maggiore dimenticato dalla difesa calabrese a seguito di una punizione, col destro fa 2-2 su assist di Martin Erlic. Nel terzo dei minuti di recupero il sorpasso: proprio Erlic di testa capovolge il risultato dopo una traversa di Ardian Ismajli. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.