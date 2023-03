Jacobelli: «Un marziano penserebbe all’Inter ultima, invece seconda e con trofeo!»

Jacobelli si scaglia contro i critici dell’Inter. Il giornalista se la prende con chi ha contestato il rendimento della squadra di Inzaghi e lo stesso allenatore: lo difende in un editoriale per Sportitalia.

CRITICHE RIMANDATE INDIETRO – Xavier Jacobelli ironizza: “Un marziano che piombasse oggi ad Appiano si domanderebbe se l’Inter sia ultima in classifica e non seconda con il Milan campione d’Italia; se sia fuori dalla Champions League e non abbia, invece, un piede nei quarti di finale; si domanderebbe se sia fuori dalla Coppa Italia e non affronti, invece, la Juventus in semifinale; se sia stata sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana e, invece, non abbia vinto la settima della sua storia a Riyad, il 18 gennaio scorso, battendo proprio il Milan. A giudicare dall’aria che tira, il marziano avrebbe tutto il diritto di porsi questi interrogativi, chiedendosi anche chi sia l’allenatore a capo di una squadra così masochista da metterlo incredibilmente in discussione una settimana sì e l’altra no, anziché essergli grato. In meno di due anni, egli ha allineato una Coppa Italia e due Supercoppe italiane nella bacheca di viale della Liberazione“.

I NUMERI – Jacobelli ricorda quanto fatto da Simone Inzaghi in un anno e mezzo: “Sinora, Inzaghi ha guidato l’Inter in 86 partite. Bilancio: 56 vittorie, 14 pareggi, 16 sconfitte. Media vittorie/partite: 65,12. Cioè, da quando siede sulla panchina nerazzurra, l’allenatore ha vinto due partite su tre. Al che, il marziano piombato ad Appiano si chiede se il marziano dell’Inter non si chiami Simone”.

Fonte: sportitalia.com – Xavier Jacobelli