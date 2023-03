Inter, lecito programmare sul nuovo stadio ma il futuro passa da Zhang

L’Inter, dopo la mossa del Milan che sta pensando alla realizzazione del proprio stadio in un’area non distante da quella di San Siro, ha ufficializzato l’esistenza di un piano B in un’area fuori Milano (vedi ultime). Lecito organizzare il futuro, ma tutto passa dalla proprietà e dalle intenzioni di Zhang

PROGRAMMAZIONE (A METÀ) – L’Inter organizza il futuro tra possibile rivoluzione in campo (vedi articolo) e nuovo stadio. Il club nerazzurro, dopo che il Milan ha fatto sapere di voler proseguire da solo nell’area dell’Ippodromo La Maura, ha parlato pubblicamente di piano B in una zona fuori Milano che a quanto pare è quella di Rozzano. La prima opzione dell’Inter rimane quella di un nuovo San Siro insieme al Milan, ma con la discesa in campo di Gerry Cardinale in persona sembra ormai certa la scelta dei rossoneri di proseguire in autonomia.

Inter, voci sul nuovo stadio ma tutto passa necessariamente dal futuro della proprietà e dalle intenzioni di Steven Zhang

È dunque lecito programmare il futuro, ma tutto passa dalle intenzioni di Steven Zhang e dal futuro della proprietà nerazzurra. Per ora il numero uno interista, chiamato a difendersi in tribunale tra Milano e Hong Kong (vedi articolo), ha assicurato l’impegno e l’attaccamento alla causa nerazzurra ma a fasi alterne le voci su un passaggio di testimone fanno pensare che non sia proprio tutto così scontato e che da un momento all’altro potrebbe cambiare qualcosa. Una cosa è certa: qualora Zhang dovesse assumersi l’impegno di portare avanti la realizzazione di un nuovo stadio, potrebbe rappresentare un’indiretta certezza. Una nuova proprietà, infatti, potrebbe/dovrebbe avere voce in capitolo su una questione così importante. Ma per ora siamo nel campo delle ipotesi.