Jacobelli: «Superlega, parere UE sottolinea debolezza del progetto!».

Xavier Jacobelli in diretta sulle frequenze di TMW Radio ha espresso la sua opinione a proposito del parere dell’UE sullo scontro fra Superlega, UEFA e FIFA

BOCCIATURA – Jacobelli parla così della questione Superlega: «Quattro volte su cinque, la Corte di Giustizia Europea ha recepito il parere espresso dall’avvocatura generale. E una pesante sconfitta politica per Juventus, Barcellona e Real Madrid, le uniche superstite fra i club che partorirono il progetto Superlega nel 2021. Hanno tentato di imbellettare il progetto con l’A22, che è andata a sbattere sul muro dell’UEFA. Il parere dell’avvocatura sottolinea la debolezza di questo progetto. Un progetto nato perché le società che partorirono cercavano nuovi introiti per sistemare i bilanci. Adesso bisognerà aspettare marzo per la sentenza della Corte di Giustizia».