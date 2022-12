VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 15 dicembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus su Qatar 2022, le condizioni di Brozovic in vista di Croazia-Marocco e l’appuntamento di Lautaro Martinez, che sfiderà la Francia in finale. Le ultime da Appiano Gentile, con le sensazioni su Lukaku in vista di Betis-Inter. Le ultime sul mercato dell’Inter e le novità sulla Superlega

TG IN NERAZZURRO – . Tutto questo nell'appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli. Gli aggiornamenti dal Mondiale in Qatar, con le ultime sulle condizioni di Brozovic e l'avvicinamento dell'Argentina di Lautaro Martinez alla finale contro la Francia. L'Inter intanto si prepara all'amichevole di sabato contro il Betis Siviglia: Lukaku scenderà in campo? Poi il mercato, con Thuram al centro dei pensieri della dirigenza nerazzurra. Inoltre le ultime novità sulla questione Superlega. Di seguito il TG IN di giovedì 15 dicembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV