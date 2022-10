Jacobelli: «Inter, niente più alibi per Inzaghi e giocatori! Maglia ha un peso»

Xavier Jacobelli questa mattina sul Corriere dello Sport ha analizzato il momento di difficoltà dell’Inter: niente più alibi per Simone Inzaghi e i suoi calciatori.

NO ALIBI – Jacobelli esprime un suo parere sul momento dell’Inter: «Simone Inzaghi è davanti un bivio, anzi un trivio: Barcellona oggi, Sassuolo sabato, Barcellona mercoledì. O dentro o fuori. Erano undici anni che l’Inter non perdeva quattro delle prime otto gare di campionato. I tonfi di Udine e con la Roma hanno rimesso Inzaghi sulla graticola. Simone è il primo a sapere che, in caso di fiasco nelle tre partite più importanti per tecnico e squadra, il primo a pagare sarà proprio lui. Lui che nella stagione inaugurale a Milano ha vinto le due coppe nazionali, soffiandole entrambe alla Juventus, e ha conteso il titolo al Milan sino all’ultima giornata. Inzaghi può accampare diverse attenuanti, ivi compresa la magmatica situazione societaria. Ciononostante, questo è il momento di ricordare ai giocatori quale peso abbia e quali valori rappresenti la maglia che indossano».