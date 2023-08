Jacobelli: «Inter, Frattesi in fase ascendente. Scamacca colmerebbe…»

Xavier Jacobelli ha parlato di Davide Frattesi e di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham nel mirino dell’Inter.

FRATTESI E SCAMACCA – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Scamacca è il nome giusto per sostituire Lukaku? Che impressione mi ha fatto Frattesi? Frattesi è un giocatore in fase nettamente ascendente, lo sta dimostrando in questi mesi e lo ha già dimostrato anche in queste prime uscite, dove si è visto già ampiamente inserito nel sistema di gioco di Inzaghi. Scamacca colmerebbe quel buco in attacco dell’Inter dovuto al mancato ritorno di Lukaku, è un’Inter sempre più italiana e questo è importante anche per la Nazionale. Grazie al lavoro di Inzaghi l’Inter può essere ancor più protagonista».