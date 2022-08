Jacobelli: «Inter bene dopo le critiche. Riscoperta l’importanza di Dzeko»

Xavier Jacobelli si è concentrato sulla vittoria dell’Inter contro la Cremonese per 3-1. Il giornalista ha parlato anche dell’importanza di avere Dzeko in rosa

OTTIMA VITTORIA − Jacobelli su Sportitalia ha commentato il successo dell’Inter contro la Cremonese: «Per l’Inter test importante per rispondere alle critiche di Roma contro la Lazio. È un campionato molto intrigante. Ci sono continui cambiamenti al vertice anche in vista del Derby di Milano. L’Inter nonostante l’assenza di Romelu Lukaku ha riscoperto la consapevolezza dell’importanza di avere Edin Dzeko».