Pioli: «Facile dire qualcosa al Milan sul derby. Rivalità con l’Inter alta»

Per il Milan 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con una brutta prestazione. Pioli si è subito spostato sul derby contro l’Inter, in programma sabato alle 18 e che i rossoneri affronteranno partendo da -1. Lo ha fatto in conferenza stampa.

L’AVVICINAMENTO – È già vicino il derby Milan-Inter e per Stefano Pioli è una sfida che si prepara da sola: «Dire qualcosa alla squadra per la partita di sabato sarà facile. Sappiamo tutti che è un derby, la rivalità coi nostri avversari è alta. Al di là della classifica, che in questo momento è parziale perché siamo solo a inizio campionato, sappiamo quanto possa pesare il risultato del derby. La prepareremo e la giocheremo nel miglior modo possibile».