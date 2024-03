Jacobelli: «Acerbi? Gravina doveva dire quelle cose! Ma una mancanza»

Jacobelli ha commentato le parole di Gabriele Gravina, numero uno della Figc, sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il giornalista perplesso su una cosa.

ASPETTATIVE − Le parole di Xavier Jacobelli a Radio Radio Mattino Sport e News sulle dichiarazioni di Gabriele Gravina di ieri: «Evidentemente il presidente della Federcalcio non potesse non affermare che le sentenze della giustizia sportiva debbano essere rispettate così come tutte le sentenze. Fermo restando il fatto e il diritto, di chi non sia d’accordo con questo verdetto, a manifestare la propria opinione. Inoltre, mi sarei aspettato, in queste dichiarazioni che hanno riguardato Acerbi e in un secondo momento anche Juan Jesus, che Gravina affermasse alla prima occasione in cui incontra Juan Jesus abbraccio anche lui».