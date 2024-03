Ponciroli: «Acerbi-Juan Jesus, abbiamo perso tutti. L’unico vincitore»

Fabrizio Ponciroli ha parlato della vicenda Acerbi-Juan Jesus, terminata con l’assoluzione del difensore dell’Inter per insufficienza di prove.

VICENDA – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come si chiude la vicenda Acerbi–Juan Jesus? La frase più significativa è quella che dice Acerbi, ovvero che abbiamo perso tutti. Chi sta dalla parte di Juan Jesus si sente preso in giro, chi sta dalla parte di Acerbi non può festeggiare. L’unico vincitore è il razzismo, ancora non è chiaro cosa sia discriminatorio e chi no. Abbiamo perso una grande occasione per provare a dare un senso a questa brutta vicenda. Come sempre ce la metteremo alle spalle e diventerà uno dei brutti ricordi di questa stagione, ma credo che da questa vicenda non impareremo nulla. È l’ennesima occasione persa per dimostrare di essere più civili».