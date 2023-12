Iuliano: «Inter squadra da battere! Juventus tosta fa bene alla Serie A»

Inter e Juventus stanno dando vita a un’interessante lotta al vertice dopo lo scontro diretto finito in parità. L’ex bianconero Mark Iuliano, intervenuto al Gran Galà del Calcio, elegge la squadra di Inzaghi come quella da battere ma senza sottovalutare la prima qualità degli uomini di Allegri

LOTTA SCUDETTO − Mark Iuliano al Gran Calcio del Calcio ha parlato della lotta scudetto: «La Juventus ha una grande fase difensiva, un grande carattere, è dura batterla. Lotta Scudetto? Inter davanti a tutte per prestazioni, per risultati, per uomini in zona gol e occasioni create è la squadra da battere. Ma avere una Juventus tosta come rivale fa bene al campionato. Avere due-tre squadre così attaccate fa bene al calcio italiano in generale».