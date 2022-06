Inzaghi, tutto pronto per il rinnovo. Ma ieri in sede per un altro motivo – CdS

L’Inter ieri ha vissuto una giornata molto calda in viale della Liberazione. Un via vai di agenti importante con Antun su tutti per discutere di Dybala. Presente anche Tullio Tinti, procuratore di Inzaghi e Bastoni con il tecnico pronto a firmare il rinnovo.

RINNOVO – Manca di fatto l’ufficialità per il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024 con opzione per il 2025. Come spiega il Corriere dello Sport, il tecnico dell’Inter ha già accettato il prolungamento del contratto con la sua presenza ieri che non era di fatto legata a questo tema. Inzaghi era sì in sede ma per altri motivi, ovvero quello di assistere al summit tra Marotta e Antun per la situazione Dybala. Il tecnico sa che con il suo arrivo gli andrebbe ritagliato uno spazio adeguato e dunque, per convincere ancor di più l’argentino, la sua presenza è stata importante.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno