Ranocchia, addio all’Inter non scontato? Chance rinnovo: lo scenario – TS

Secondo Tuttosport, l’addio di Andrea Ranocchi all’Inter non è così scontato. Nell’incontro andato in scena fra Tinti e la dirigenza nerazzurra si è parlato anche di questa possibilità

RINNOVO? – Andrea Ranocchia sembrava destinato a lasciare l’Inter. Il calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ha già salutato i tifosi e sembra pronto, dopo ben 11 anni, a provare un’esperienza altrove. Ma per lui, secondo Tuttosport, le chance di una permanenza all’Inter potrebbero non essere del tutto sfumate. Nel summit di ieri fra la dirigenza nerazzurra e Tullio Tinti (agente, fra gli altri, di Bastoni) si è parlato anche della possibilità di un prolungamento di contratto del difensore

Fonte: Tuttosport