Inter, per Lukaku spunta l’ipotesi Dumfries al Chelsea. Marotta riflette – SM

L’Inter ha bisogno, in questa sessione di mercato, di chiudere con un bilancio in attivo. Ma le attività sul fronte entrate è tantissima. I nerazzurri ieri hanno quasi chiuso per Dybala e sognano il ritorno di Lukaku per il quale, Dumfries, potrebbe diventare la pedina chiave.

PEDINA – L’Inter non ha 115 milioni di euro per riprendere dal Chelsea, Lukaku. Questo è chiaro. Però ha dalla sua la volontà del belga di “scappare” da Londra e tornare a Milano. Come poter realizzare questo comeback? Al Chelsea, come spiega SportMediaset, piace molto il profilo di Denzel Dumfries valutato dai nerazzurri 40 milioni di euro. Per evitare un esborso economico come prestito oneroso dunque, l’olandese potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al belga. Da ricordare come l’Inter ha pagato poco più di 10 milioni Dumfries dunque sarebbe lecito darlo via per arrivare a un obiettivo più grande. Marotta è al lavoro per capire la fattibilità dell’affare.

Fonte: SportMediaset