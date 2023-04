Inzaghi: «Solita esultanza di Lukaku, è stata fraintesa!»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni Mediaset dopo l’1-1 nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

ESULTANZA – Simone Inzaghi ha parlato nel post partita di Juventus-Inter: «È successo che è stata fraintesa l’esultanza di Lukaku. Esulta sempre così e ne è scaturito un parapiglia finale. Ci priverà di Lukaku e Handanovic che sono fondamentali per noi. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, hanno fatto una grande gara. Contro una squadra in salute abbiamo comandato la partita per quasi 90 minuti. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol e lo abbiamo subito. Sono stati compatti e aggressivi, ciò che avevo chiesto. E il primo round, poi avremo il ritorno in casa. Con una vittoria ci farà fare un ‘altra finale».

GOL – Inzaghi ha poi continuato parlando del gol subito: «Io vado al di la di ciò che è successo. Lukaku segna, esulta e da li succede tutto quanto. Ora penso che questa esultanza, che lui fa sempre, mi priverà di lui e Handanovic. Peccato perché era stata diretta bene dagli arbitri fino a quel momento. Sul gol preso dovevamo uscire prima su Rabiot. Purtroppo il tiro di Cuadrado è passato. È un gol che non dovevamo prendere anche perché non c’erano state avvisaglie. Sono contento comunque della prestazione dei miei. Dobbiamo guardare il lato positivo».

TIFOSI – Inzaghi ha poi concluso parlando dei tifosi nerazzurri: «L’anno scorso siamo stati il migliore attacco, ora abbiamo un problema. Fiorentina e Spezia avremmo meritato risultati diversi. In questo momento dobbiamo lavorare di più e meglio. Sta sera per noi era importante perché era un momento difficile. Avremo la Coppa Italia e poi la Champions che non è poco. I tifosi li sento vicini, sono unici. Bastava essere a San Siro sabato, fino al 95′ non ci hanno mai lasciato soli. Normale siano delusi, vogliamo fare di più e meglio».