Danilo: «Giusta l’espulsione a Lukaku. Bremer deve crescere»

Il difensore della Juventus Danilo ha commentato ai microfoni di Mediaset il pari della sua squadra contro l’Inter.

EPISODI – Il difensore e capitano della Juventus Danilo ha parlato così del pari contro l’Inter: «Niente di complicato, Lukaku ha segnato e ha zittito la curva. Facile il lavoro dell’arbitro che è normale lo ammonisca per poi espellerlo. Giusta la sua espulsione. Parliamo di Juventus-Inter semifinale di Coppa Italia, gli animi sono esaltati e c’è la rivalità. Il rispetto deve stare sopra tutto, ma è normale il nervosismo. Non possiamo sprecare energie per queste cose, dobbiamo concentrarci sul campo e mancano ancora 90 minuti. Bremer sa che ha preso di mano la palla, fa parte di un percorso di un giovane che deve imparare e crescere. Quando non si vince è colpa di tutta la squadra. Cuadrado ha 34 anni quindi non sono io il responsabile per portarlo via. Parleremo, ma questa è una cosa interna e non dirò niente qui».