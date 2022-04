Inzaghi “senza” alternative a centrocampo: per Vidal una speranza – CdS

Vidal non è stato convocato da mister Simone Inzaghi per Inter-Roma in programma oggi alle 18. Secondo il Corriere dello Sport, il cileno punta a una partita in particolare.

INFORTUNIO – Il giocatore più utilizzato in questa stagione e in alternativa ai centrocampisti titolari quest’anno è stato Arturo Vidal, più di Roberto Gagliardini e Matìas Vecino. Il centrocampista cileno è uscito zoppicando dalla semifinale di ritorno contro il Milan e non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida di oggi. Secondo il Corriere dello Sport, la speranza è quella di riaverlo a disposizione per il recupero con il Bologna, fissato per il 27 aprile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

