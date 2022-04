Inter-Roma, Inzaghi tenta la carta a sorpresa in attacco? La scelta – TS

Inter-Roma andrà in scena questa sera alle 18. Inzaghi, in vista del match, potrebbe decidere di effettuare una mini rivoluzione in attacco. Le ultime di Tuttosport

CAMBIO? – Inter-Roma rappresenta una tappa fondamentale per la corsa scudetto. Inzaghi, per la sfida di San Siro, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione, soprattutto per quello che concerne il reparto offensivo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il tecnico sceglierà il tandem offensivo questa mattina con Lautaro Martinez e Dzeko favoriti su Correa. Da non scartare, inoltre, l’ipotesi Sanchez dal 1′: il cileno è stato protagonista contro i giallorossi nel match disputato in Coppa Italia.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna