Inter-Roma, Vidal non convocato: annuncio Inzaghi in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha annunciato in conferenza stampa l’indisponibilità di Arturo Vidal per Inter-Roma in programma domani alle 18.

