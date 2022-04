LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma

Inzaghi sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Roma. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 12.30. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

C’è un modo per far coesistere Gosens e Perisic insieme? Secondo Inzaghi Perisic può fare anche la mezzala?

Ho la fortuna di allenare sia Gosens sia Perisic. Sono due grandissimi giocatori che in questo momento stanno bene tutti e due. Ho già fatto questa scelta di farli giocare contemporaneamente contro il Verona, alzando Perisic per gli ultimi venti minuti di gara a fare l’attaccante. Eventualmente potrei mettere anche Perisic a destra, ma ho Dumfries e Darmian che stanno facendo una grande stagione. Poter fare delle scelte per me è una grandissima fortuna.

Cosa si aspetta da Inter-Roma?

Che è una finale. La Roma non perde in campionato dal 9 gennaio contro la Juventus, sta avendo un grandissimo rendimento. Ci dovremo preparare nel migliore dei modi per fare una grande gara.

Domanda di Inter-News.it a Inzaghi: quanto le ha dato fastidio che in questi giorni si sia parlato più delle polemiche arbitrali, fra il gol annullato e la designazione di Sozza, anziché della grande prestazione nel derby e della finale ottenuta?

Io credo che la grandissima soddisfazione è aver raggiunto una finale da disputare. Poi su quello che è successo so che abbiamo una delle migliori classi arbitrali in Europa, lo vedo a livello di Champions League ed Europa League. Siamo fortunati ad avere una classe arbitrale così, poi possono sbagliare gli arbitri così come sbagliano gli allenatori e i calciatori. Nell’arco di un campionato penso che gli episodi, sia favorevoli sia contrari, si pareggino alla fine.

Inzaghi, con sei partite in ventuno giorni dovrà fare turnover. Riguarderà anche il centrocampo o a quei tre non si rinuncia?

Sì, chiaramente sappiamo che a centrocampo abbiamo quei giocatori che hanno giocato di più. Però ho la fortuna di avere Vidal, Gagliardini e Vecino, di cui se n’è parlato meno perché hanno giocato meno in questo periodo e sono due giocatori che si allenano perfettamente ogni giorno. Sono disponibili per darci una mano e ce la daranno da qui alla fine, senza dimenticare Vidal che ha fatto tantissime partite a gara in corso, in tante è partito dall’inizio. L’altra sera è entrato nel migliore dei modi, purtroppo sul 3-0 per noi ci ha rimesso una caviglia. Speriamo che possa tornare a Bologna.

Allegri, dopo Juventus-Bologna, ha detto che aver perso con l’Inter ha deciso il campionato. Inzaghi crede che quella possa aver deciso?

No, è stata una partita importante perché arrivava in un momento delicato per noi. Però questi ragazzi sono dall’8 luglio che secondo me stanno facendo un ottimo lavoro. Sono ragazzi seri e concentrati, che fanno il loro lavoro nel migliore dei modi. Sappiamo che, dopo l’inizio che abbiamo avuto, abbiamo alzato le aspettative dagli obiettivi che avevamo inizialmente, ma questo non ci deve scoraggiare anzi ci deve dare una marcia in più per chiudere al meglio questo percorso pieno di insidie. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, l’auspicio è di avere tutti i giocatori a disposizione per far sì che si possa scegliere.

L’Inter gioca due gare in più rispetto alle rivali in questo finale di stagione. È una cosa negativa oppure no?

Negativa no, perché la squadra dovrà andare a giocare una finale a cui abbiamo dato tutto noi stessi. È stato un bel percorso, è normale che chiaramente la partita di Bologna avremmo voluta giocarla quando si doveva, però la pandemia non ce l’ha permesso. Adesso si è accavallata in questo finale di stagione, dovremo essere sempre sul pezzo ma ho la fortuna di avere dei giocatori di esperienza che sanno come affrontare determinate partite e come recuperare mentalmente dopo ogni sforzo.

Per Inzaghi è giusto definire che tra Inter-Roma e mercoledì a Bologna ci si giochi quasi tutto della corsa scudetto?

Questa settimana, chiaramente, avendo i tre impegni con Roma, Bologna e Udinese è importantissima per noi. Lo sappiamo, dobbiamo essere molto lucidi nel preparare così tante partite in una settimana sola. Però la squadra c’è già passata quest’anno con tantissime partite, anche con la finale di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e gli ottavi di Champions League arriveremo a cinquantatré partite, tantissime. Dobbiamo affrontarle una alla volta sapendo che ci aspetteranno sei finali.

Tra le cose positive del derby anche un approccio molto positivo e aggressivo. In una fase come questa bisogna sbagliare meno?

Chiaramente sappiamo che manca un mese alla fine. Abbiamo tantissime partite ravvicinate, quindi sia io sia la squadra dovremo essere bravi a rimanere tranquilli e sereni, cercando di preparare la partita che viene dopo pochi giorni. Adesso abbiamo vinto un derby importante, che ci dà la possibilità di giocarci una finale. Questo deve essere già lasciato alle spalle, perché domani abbiamo una partita che sta molto bene sia fisicamente sia mentalmente. Bisognerà essere bravi a fare una gara di corsa, aggressività e determinazione, perché affrontiamo una squadra in un ottimo momento. Da qui alla fine troveremo tutte squadre diverse tra loro ma che ci creeranno delle difficoltà.

Come si affronta la Roma dopo il derby?

Io penso che la partita di martedì, il derby, ci abbia dato grandissima convinzione. Abbiamo fatto un’ottima gara, ci ha dato la possibilità di fare un’altra finale però è stata molto importante per le nostre convinzioni di squadra, che non si erano mai perse. Abbiamo raccolto meno di quello che potevamo raccogliere, però adesso siamo tutte lì e dobbiamo cercare di fare un finale di campionato nel migliore dei modi.

Come si può pensare di lasciare fuori Correa visto il momento?

Per quanto riguarda i giocatori chiaramente ha fatto un’ottima partita, come l’hanno fatta i suoi compagni. Abbiamo ancora l’allenamento di oggi pomeriggio, domani mattina avremo una piccola sgambata e dovrò cercare di valutare ogni giocatore. A oggi penso siano tutti disponibili eccezion fatta per Vidal, che ha avuto una brutta distorsione nei minuti finali del derby. Domani mattina deciderò la formazione per la partita con la Roma.

Che partita si aspetta?

Domani sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che è in un ottimo momento allenata da un ottimo allenatore di cui tutti conosciamo il suo percorso sia all’estero sia qui all’Inter. Sta facendo molto bene alla Roma, dovremo affrontarla con altissima attenzione sapendo che per noi è molto importante.

